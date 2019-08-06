.. وينتقد غياب نجومه عن لائحة أفضل لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى جوارديولا الذي أنهى فريقه وليفربول الموسم بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيهما، بنجم أرسنال واليونايتد السابق الهولندي روبن فان بيرسي، قبل المباراة، وأكد أن غياب نجومه عن قائمة «فيفا» لأفضل لاعب ليس مشكلة، وقال: «لا يهمني إن كان «فيفا» أو «يويفا» لا يثمنون لاعبي الفريق كثيراً»، وأضاف متهكماً: «ربما كان علينا الفوز ب 5 ألقاب بدلاً من 4 الموسم الماضي، أو ربما على بيرناندو سيلفا الفوز ب 6 ألقاب، أو نحصد هذا الموسم 250 نقطة كي نكون في اللائحة المقبلة. لا أعتقد أن أي لاعب حقق ما حققه بيرناندو سيلفا، حتى إنه فاز بلقب أمم أوروبا مع البرتغال». وتابع جوارديولا: «في 8 سنوات حصد هذا النادي 4 ألقاب دوري ممتاز، لذلك من الغريب ألا يرد اسم أي لاعب فيه في اللائحة، لا أتخيل برشلونة، أو ريال مدريد، يحصد 4 ألقاب في الفترة نفسها ويغيب لاعبوهما عن اللائحة». وختم المدرب: «هذه الجوائز الفردية فقط لمن يفوز بلقب أوروبا، أو من يصل إلى النهائي، المسابقات المحلية ليست في الحسبان، وليست مهمة بنظر «فيفا» و«يويفا». دوري الأبطال مسابقة مهمة وصعبة الفوز، لكنني لن أغامر بكل ألقابي الممكنة من أجل الفوز ب 7 مباريات بعد الدور ال16 في البطولة. لن أفعل هذا لأنني لن أكون سعيداً طوال 11 شهراً. لقب الدوري الإنجليزي يجعلني سعيداً وأنا أعمل بحماس أكبر عندما أكون سعيداً، سنقترب من لقب أوروبا عندما نفوز باللقب المحلي عاماً بعد آخر، وهذا هو المسار الصحيح».

وفي سياق متصل، أشاد المدرب الإسباني بصفقة مانشستر يونايتد الجديدة، هاري ماجواير، من ليستر سيتي مقابل 80 مليون استرليني، وقال: «إنه لاعب من طراز رفيع، وكنا مهتمين به، لكننا لم نملك المال لشرائه، واليونايتد لديه المال، لا أعرف إن كان الموسم المقبل سيكون مثل الماضي بين فريقين فقط، لكنني أعتقد أن اليونايتد مع ماجواير سيدخل المنافسة هذا الموسم، كما هو حال بقية الفرق تشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام».