«دبي الرياضي» و«فيت جروب» ينظمان أطول سباق صحراوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس دبي الرياضي إقامة النسخة الثانية لسباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط، في منطقة محمية المرموم الصحراوية الخلابة بدبي، في الفترة ما بين 9 و13 ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300 كيلومتر، ليعزز السباق مكانته لكونه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة الذين سيتنافسون لمدة 5 أيام ملأى بالتحديات والاستمتاع بطبيعة دولة الإمارات الفريدة من نوعها، للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق، عن تخصيص 3 فئات رئيسية، حيث يتنافس المحترفون لمسافة 300 كيلومتر، فيما ستكون هناك مسافتا 110 كيلومترات و50 كيلومتراً، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز جميع العدّائين على المشاركة في هذا النوع من سباقات التحمل، مع تخصيص جوائز مالية تحفيزية لجميع الفئات، كما وجهت اللجنة المنظمة الدعوة للراغبين في المشاركة بالانضمام إلى البرامج التدريبية الأسبوعية التي ستنطلق بداية من 30 أغسطس الجاري لمدة 12 أسبوعاً، وتهدف إلى تهيئة العدائين وتدريبهم على السباق الرئيسي المقبل.

وقال ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بهذه المناسبة: «تأتي إقامة هذا الحدث ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من المميزات العديدة التي تتمتع بها منطقة محمية المرموم الطبيعية، وتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة النشاطات الرياضية فيها، حيث تعد محمية المرموم الصحراوية البيئة الأنسب لاستضافة السباق الأقوى في العالم؛ كونها توفر الفرصة للرياضيين بمختلف مستوياتهم لخوض تجربة فريدة وسط أجواء الطبيعة الخلابة.

وقد حققت منافسات النسخة الأولى للسباق التي أقيمت في محمية المرموم خلال العام 2018، نجاحاً كبيراً، حيث احتل مكانة بارزة على أجندة الفعاليات الرياضية، وحظي بتغطية قناة «سي إن إن» العالمية التي سجلت كافة تفاصيل هذه التجربة الناجحة، وأنتجت فيلماً خاصاً عن السباق وعن محمية المرموم، كما نجح السباق في جذب نخبة من أبرز العدائين من أصحاب الإنجازات العالمية المتخصصين في سباقات التحمل من 48 دولة، والذين تنافسوا وقتها لمسافة 270 كيلومتراً. وأضاف: «سيعود جميع الأبطال والمصنفين كأفضل متسابقين في العالم في سباقات التحمل العالمية، الذين شاركوا العام الماضي للتنافس في النسخة الثانية من الألترا ماراثون المرموم، ومن أبرزهم المغربي رشيد المرابطي، الذي سيشارك للدفاع عن اللقب، وسيشهد السباق العديد من التحديثات، حيث تم تطوير نظام المتابعة (جي بي إس) ليتمكن من قياس سرعة المتسابقين.