شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو يتعاقد مع أوريبي الكولومبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم أمس تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكولومبي ماتيوس أوريبي (28 عاماً) من نادي أمريكا المكسيكي بموجب عقد لمدة أربعة أعوام. وبحسب الصحافة البرتغالية، بلغت قيمة الصفقة حوالى تسعة ملايين يورو، علما أن وصيف بطل الدوري البرتغالي تعاقد أيضا من فريق أمريكا مع الحارس الأرجنتيني الدولي أوجستين مارشيسين لتعويض غياب الحارس الاسباني إيكر كاسياس الذي يتعافى من عملية جراحية اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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