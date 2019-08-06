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ووكر وقفشات المونديال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإنجليزي كايل ووكر، أن القفشات التي لاحقته في مونديال روسيا 2018 عندما ظل مستلقياً على الأرض، بينما يحتفل زملاؤه بعيداً بالفوز وراء إنقاذه كرة هدف محقق من أمام الشباك في مباراة الدرع. وقال ووكر الذي منعته آلام في ساقه من الانضمام لاحتفالات زملائه في المونديال، إن حماسه للعب بهذه الساق وراء قفزته لإخراج الكرة قبل وصولها خط المرمى. وحصل ووكر على 7 من 10 في سلم الأداء في المباراة بفضل هذا الإنقاذ.

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