شكرا لقرائتكم خبر عن ووكر وقفشات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإنجليزي كايل ووكر، أن القفشات التي لاحقته في مونديال روسيا 2018 عندما ظل مستلقياً على الأرض، بينما يحتفل زملاؤه بعيداً بالفوز وراء إنقاذه كرة هدف محقق من أمام الشباك في مباراة الدرع. وقال ووكر الذي منعته آلام في ساقه من الانضمام لاحتفالات زملائه في المونديال، إن حماسه للعب بهذه الساق وراء قفزته الرياضية لإخراج الكرة قبل وصولها خط المرمى. وحصل ووكر على 7 من 10 في سلم الأداء في المباراة بفضل هذا الإنقاذ.
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