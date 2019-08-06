إصابة ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات برشلونة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصيب خلال ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة الإسباني الاثنين، بعد اكتمال أجازته الصيفية، حيث أعلن الموقع الرسمي لنادى برشلونة أن ميسي يشكو من ألم من الدرجة الأولى في الجزء السفلى لساقه اليمنى.

وأمر الإسباني أرنستو فالفيردى المدير الفني لبرشلونة، عدم إسطحاب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالونى إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للقاء الناري أمام نابولي الإيطالي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

واستطاع فريق برشلونة الإسباني تحقيق لقب بطولة كأس خوان جامبر، بعد الانتصار على نظيره أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد على ملعب “كامب نو”، في بطولة كأس خوان جامبر الودية.