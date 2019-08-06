موعد مُباراة الأهلي والهلال دوري أبطال آسيا 2019 ذهاب دور الـ 16

يترقب كل مُحبي وعُشاق كرة القدم في العالم العربي بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة مُباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2019 وهي المُباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) اليوم الموافق الثلاثاء 6 أغسطس 2019 والتي تجمع بين نادي الأهلي السعودي والهلال السعودي ، هذا بعد أن نجح نادي الهلال السعودي في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما حل نادي الأهلي السعودي وصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف نادي السد القطري برصيد 10 نقاط.

موعد مُباراة الأهلي والهلال دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019

موعد مُباراة الأهلي والهلال الثلاثاء 6 أغسطس 2019 توقيت مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت القاهرة الساعة السادسة و 40 دقيقة بتوقيت القاهرة موعد مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت السعودية الساعة السابعة و 40 دقيقة بتوقيت السعودية موعد مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت الإمارات الساعة الثامنة و 40 دقيقة بتوقيت الإمارات ملعب لقاء الأهلي والهلال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) القنوات التي تبث اللقاء beIN SPORTS 1 HD تعليق سوار الذهب

هذا كان ما يتعلق بـ مُباراة الهلال والأهلي السعودي في ذهاب دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019.