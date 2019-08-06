كلاسيكو القمة: القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال اليوم الثلاثاء 6-8-2019

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال اليوم ضمن الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاهلي اليوم، والتي يستضيفها المستطيل الأخضر بملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاهلي على التليفزيون يقدمها موقع عرب نيوز لكم، ويسعى الزعيم إلى استكمال الإنجازات التي حققها منذ بداية البطولة، بعد أن حصد 13 نقطة ليصل إلى صدارة المجموعة الثالثة، بينما حجز الإمبراطور الراقي مقعده إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حصد 9 نقاط، وبذلك يكون وصيف المجموعة الرابعة بعد السد القطري بفارق نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال

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جدول مباريات غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم

يقوم الملعق سوار الذهب بالتعليق على مباراة الهلال والاهلي اليوم على قناة beIN SPORTS HD 2 ولا توجد أي قنوات أخرى تنقل اللقاء، وفي حال نقل المباراة على الشاشات بدون تشفير سوف ننقلها لكم.

ويخوض أحمد الكاف بمهمة التحكيم في مباراة الهلال ضد الاهلي السعودي، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 – 5 ذو الحجة 1440 الموافق 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر، ومن المقرر أن يكون كل فريق كاملاً في هذا اللقاء الصعب باستثناء نادي الهلال الذي يفقد الظهير الأيمن محمد البريك ومتوسط الميدان عبد الله عطيف تحت بند الإيقافات.