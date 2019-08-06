ترتيب بطولة غرب اسيا مُحدث باستمرار جدول ترتيب المجموعات 2019

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على ترتيب غرب اسيا لكرة القدم كووورة والتي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي بأكلمه وليس القارة الآسيوية فقط، خصوصًا مع جو الإثارة والتشويق الي يصحب كل مباراة، ويسعى فيها كل لاعب إلى الصعود بفريقه وتصدر ترتيب بطولة غرب اسيا من أجل الوصول إلى النهئاي الذي يجمع بين صاحب أعلى نقاط بالمجموعة الأولى والثانية معًا.

ترتيب مجموعات غرب اسيا 2019

وتضم بطولة غرب اسيا تسع منتخبات عربية في مجموعتين، المجموعة الأولى تضم العراق وسوريا وفلطسين ولبنان واليمن، والمجموعة الثانية تضم كل من السعودية والكويت والبحرين والأردن، ونظراً لعدم وجود اهتمام كبير تجاه البطولة من جانب وسائل الإعلان، فإننا نقدم لكم ترتيب بطولة غرب اسيا 2019 من خلال المتابعة الإخبارية المتميزة الخاصة بنا.

جدول ترتيب بطولة غرب اسيا

جدول مباريات غرب آسيا 2019 “تعرف” القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم

المجموعة الأولى:

المركز الفريق عدد المباريات المبارايت المربوحة عدد مرات التعادل عدد مرات الخسارة عدد الأهداف له عدد الأهداف عليه النقاط 1 العراق 2 2 0 0 3 1 6 2 لبنان 2 1 0 1 2 2 3 3 فلسطين 2 1 0 1 2 2 3 4 سوريا 2 0 1 1 2 3 1 5 اليمن 2 0 1 1 1 2 1

المجموعة الثانية: