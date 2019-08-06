لاعب الإسكواش مصطفى عسل: أتمنى مقابلة السيسي والتصوير معه

أعرب مصطفى عسل نجم الاسكواش عن أمنيته في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقاط صورة معه. وقال عسل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " بعد فوزي ببطولة العالم للناشئين أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي". بعد فوزي ببطولة العالم للناشئين أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وتوج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للاسكواش التي أقيمت مؤخرا في ماليزيا.

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