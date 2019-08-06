رسميًا.. عمر عصر ودينا مشرف يتوجان ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة

نجح الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف لاعبي المنتخب الوطني لتنس الطاولة في خطف اللقب الافريقي في البطولة التي كانت تستضيفها نيجيريا. تُوج اللاعب المصري عمر عصر ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة فردي رجال عقب الفوز على مواطنه أحمد صالح بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط. الطاولة فردي رجال عقب الفوز على مواطنه أحمد صالح بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط. وحصدت أيضاً المصرية دينا مشرف لقب البطولة للسيدات بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط. للسيدات بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط. وفازت دينا مشرف بلقب المسابقة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها. ومن المقرر أن يشارك كل من عمر عصر ودينا مشرف في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة.

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