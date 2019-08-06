حسن راتب يقدم مبادرة للصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك

حرص رجل الأعمال حسن راتب مالك قناة المحور علي تقديم مبادرة للصلح بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي برعايته لتخفيف الأجواء بين الطرفين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد . قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد . وطالب راتب في مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" علي قناة المحور الطرفين بضرورة التحلي بالمزيد من الهدوء من أجل خلق مناخ جديد يتسم بالروح من أجل خلق مناخ جديد يتسم بالروح الرياضية بين الناديين الكبيرين . وأوضح حسن راتب أنه سيسعي خلال الأيام المقبلة للتواصل مع رئيسي الناديين بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمعه بهما من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء أية خلافات بين الطرفين .

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