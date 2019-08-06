المقاصة يواجه الرجاء المطروحي وديًا..الأربعاء

يلتقي فريق مصر المقاصة مع الرجاء المطروحي بعد غد الأربعاء وديًا في ثاني اللقاءات الودية ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية في إطار الاستعداد للموسم الجديد. الودية ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية في إطار الاستعداد للموسم الجديد. ويحاول أحمد حسام "ميدو "المدير الفني للمقاصة، خلال اللقاء الوقوف على مستوى بعض اللاعبين للاطمئنان علي جميع لاعبي الفريق.

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