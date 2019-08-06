تركي ال الشيخ : الميريا لم يفاوض أي لاعب بالدوري المصري

نفي تركي ال الشيخ مالك نادي الميريا الاسباني والمالك السابق لنادي بيراميدز دخول ناديه الجديد في مفاوضات مع اي لاعب بالدوري المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وقال ال الشيخ في منشور علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي ... معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للاعلام " . وكانت بعض التقارير قد اشارت الي وجود اتفاق بين ال الشيخ والزمالك بخصوص انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادي الاسباني خلال الايام المقبلة كحل وسط للازمة بين النادي واللاعب .

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