لبنان وفلسطين يتعادلان سلبيًا ببطولة غرب آسيا



تعادل المنتخب اللبناني، الإثنين، مع نظيره الفلسطيني سلبيًا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالعراق.



وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.



وكان المنتخب السوري قد تعادل في وقت سابق الإثنين، مع اليمن بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.



وبذلك، يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن لبنان وفلسطين على الترتيب، وجاء المنتخب السوري رابعًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن اليمن المتذيل.

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