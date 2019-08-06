رياضة | حسرة في برشلونة.. الظهور الأول لموهب البرسا مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسرة في برشلونة.. الظهور الأول لموهب البرسا مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك تشافي سيمونز نجم برشلونة المنتقل حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في إحدي المباريات مع فريق الشباب بالنادي الباريسي.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن عن تعاقده مع الموهبة الواعدة تشافي سيمونز لاعب برشلونة، بعد أن كان اللاعب الملقب بـ"تشافي الجديد" من أهم المواهب في النادي الإسباني، وسط توقعات بمسيرة مبهرة.

Advertisements