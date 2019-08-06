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رياضة | تقارير إسبانية: باريس سان جيرمان يريد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة

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أكدت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس عدم إعادة إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" أن نادي باريس سان جيرمان لا يود عودة نيمار إلى برشلونة ويضع كل العوائق الممكنة أمام إتمام هذه الصفقة.

وأشار الموقع الأسباني أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يريد نقل البرازيلي نيمار إلى وليس برشلونة.

وكان نيمار قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعد قضاء موسمين مع الفريق منذ قدومه من برشلونة في 2017.

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