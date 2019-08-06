رياضة | فرانس فوتبول: ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 110 ملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانس فوتبول: ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 110 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وكان نادي بايرن ميونخ قد دخل في مفاوضات جادة مع الجناح الألماني الشاب لتعويض رحيل فرانك ريبيري وآرين روبن عن البافاري بعد نهاية الموسم المنصرم. وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي بايرن ميونيخ سيوقع مع ليروي ساني لمدة 5 سنوات وسيتقاضى راتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن صفقة ساني سوف تكلف بايرن ميونيخ مبلغ 110 ملايين يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

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