رياضة | لاعب وحيد أذهل رونالدو خلال مسيرته.. وسبب غريب وراء الاحتفال بـ"الصرخة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وحيد أذهل رونالدو خلال مسيرته.. وسبب غريب وراء الاحتفال بـ"الصرخة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى عن اللاعب الذى كان يتمنى أن يزامله خلال مسيرته الكروية فى حديث لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال رونالذو إن النجم الذى كنت أريد مزاملته هو الأسطورة البرتغالية أوزيبيو والذى توفى، وكشف رونالدو أنه مثل أعلى لكل اللاعبين وكان يتمنى مزاملته فى المنتخب الوطنى.

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وتحدث أيضاً رونالدو عن أفضل هدف سجله فى مسيرته، قائلاً :" سجلت حوالى 700 هدف من الصعب علي الإختيار لكنني سأختار الإجابة البسيطة بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف كانت مهمة".

وعن سر إحتفاله بالصرخه، قال :"كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي مباراة ودية وإستطعت التسجيل وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال ".

وتحدث أيضاً عن المهنة الذى يرغب بها حال لم يصبح لاعب كرة وقال :" التمثيل أو عارض أزياء أحبهم كثيراً ".