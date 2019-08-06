رياضة | ميسي يشكر الجماهير على دعمها بعد الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يشكر الجماهير على دعمها بعد الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، رسالة خاصة لمتابعيه وجماهيره حول العالم، بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن فترة الإعداد.

وشكر ميسي، كل من سانده عقب إعلان إصابته مؤكدا على عودته بشكل أقوى خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه سيغيب فقط عن رحلة أمريكا.

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وكتب ميسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"كنت أريد السفر لكن للأسف أصبت في أول تدريب لي، شكراً على دعمكم، أردت المشاركة مع الفريق في رحلة أمريكا لكن لا استطيع في هذه المرة، أراكم قريباً، عناق للجميع".

وكان برشلونة، أعلن عن غياب نجمه الأبرز عن رحلة أميريكا تحضيرا للموسم الجديد بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.