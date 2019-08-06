رياضة | ماركا: لاعب جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: لاعب جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الفرنسي زين الدين زيدان إدارة ريال مدريد بسرعة حسم موقف الويلزي الدولي جاريث بيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" أن هناك المزيد من المُغادرين عن صفوف ريال مدريد فقد طلب زيدان من الادارة الإسراع بعملية خروج بيل، بالرغم من صعوبة بيعه.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد هم أبرز الأندية التي تستطيع التعاقد مع جاريث هذا الصيف.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعب ريال مدريد ماريانو قد يخرج الأسبوع المُقبل، فاللاعب يمتلك عرضاً جيداً من موناكو الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع عدة صفقات في الفترة الصيفية لعل أهمها هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت الألماني ورودريجو موهبة سانتوس البرازيلي.