رياضة | بمباركة فالفيردي.. برشلونة يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمباركة فالفيردي.. برشلونة يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص رغبة نادي برشلونة الاسباني في التخلص من 3 لاعبين دفعة واحدة قبل انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل الحصول على خدمان نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن برشلونة يتطلع إلى بيع عقود الثلاثي رافينيا، وإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينهو قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويهتم بعض أندية إيطاليا بالحصول على خدمات "رافينيا" والذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2020، أبرز هذه الأندية، فيورنتينا الإيطالي.

أما راكيتيتش يعد هدفًا لأندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وارتبط فيليب كوتينيو بالعودة للدوري الإنجليزي مرة أخري، حيث يهتم بعض الأندية بالحصول على خدماته أبرزهم مانشستر يونايتد، وارسنال وتوتنهام، بالإضافة لنادي باريس سان جيرمان .