رياضة | مدافع ريال مدريد يدرس الرحيل للدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد يدرس الرحيل للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز يقترب من الابتعاد عن صفوف الفريق بعد مستواه السيء مع الأبيض وتقدمه في العمر "29 سنة".

وكان ناتشو منذ صعوده للفريق الأول في عام 2013 أحد العناصر الأساسية في الريال حتى أنه شارك مع منتخب أسبانيا وتواجد في كأس العالم 2018 بروسيا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الموسم الماضي بالنسبة لمدافع ريال مدريد كان بمثابة كارثة شخصية حيثُ عانى من الإصابات وحتى مع عودته للملاعب لم يقدم المردود المناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن توظيف زيدان للثنائي المنضم حديثاً إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي قد جعل ناتشو ليس الخيار الأول في تشكيلة الريال وبالتالي سيكون متواجداً على دكة بدلاء الفريق.

ويدرس ناتشو العرض المقدم له من روما الذي فقد مدافعه كوستاس مانولاس بعد انتقاله إلى نابولي، والنادي الإيطالي يريد مدافع ريال مدريد بقوة ومستعدون لتقديم مبلغ 20 مليون يورو على طاولة المفاوضات.