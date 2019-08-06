رياضة | روني قد يصبح لاعباً ومدرباً في ديربي كاونتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روني قد يصبح لاعباً ومدرباً في ديربي كاونتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية، أن المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، واين روني، قد يكون في طريقه للعودة إلى إنجلترا.

وفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية، فإن روني 33 عاماً، لاعب دي سي يونايتد الأمريكي قد يرحل إلى ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن روني قد يصبح لاعباً ومدرباً في ديربي كاونتي.

وتعاقد ديربي كاونتي مؤخراً مع الهولندي فيليب كوكو في منصب المدير الفني للفريق، خلف لفرانك لامبارد، الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشيلسي.