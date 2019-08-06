الان تتابع قبل معترك الأهلي والهلال الآسيوي.. الخليج 365 تستعرض لقاءات الأندية السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم ال صالح - الخليج 365
قبل انطلاقة لقاء الأهلي و الهلال، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 مباراة الذهاب تستعرض “الخليج 365” مباراة الأندية السعودية فيما بينها آسيويا حيث التقت في 5 لقاءات سابقة كان الاتحاد الطرف الثابت فيها.
وكانت أولى لقاءات الأندية السعودية فيما بينها بالنسخة الجديدة من دوري أبطال سيا عام 2009م حيث التقى الشباب بالاتحاد في دور الـ16 وانتهى بفوز الاتحاد بهدفين لهدف سجل للاتحاد أسامة المولد وهشام بو شروان وللشباب عبدالعزيز السعران.
وفي عام 2011 التقى الاتحاد أمام الهلال على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الدور ثمن النهائي وفاز 3- 1 سجّلها البرتغالي نونو أسيس “هدفين”، والجزائري عبدالملك زياية، في حين سجّل هدف الهلال الوحيد لاعبه عبدالعزيز الدوسري.
وفي نسخة 2012 التقى الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي في الدور نصف النهائي وفاز ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، في حين حقق الأهلي الفوز إياباً بهدفين نظيفين سجلهما معتز هوساوي والبرازيلي فيكتور سيموس.
وآخر المواجهات السعودية في دوري أبطال آسيا كانت في نسخة 2014 حينما واجه الاتحاد نظيره الشباب، في الدور ثمن النهائي، وفاز ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق مختار فلاتة، وكرر فوزه إياباً في الرياض 3-1 سجلها فهد المولد “هدفين”، ومختار فلاتة، وسجّل هدف الشباب الوحيد عبدالمجيد الرويلي.
يذكر أنه في حالة تأهل الاتحاد إلى ربع النهائي سيلاقي الفائز من لقاء الهلال و الاهلي و من المتوقع أن تكرر لقاءات الاندية السعودية في هذه النسخة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل معترك الأهلي والهلال الآسيوي.. الخليج 365 تستعرض لقاءات الأندية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.