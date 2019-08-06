الامارات | سواريز يضع بصمته الأولى مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يضع بصمته الأولى مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البرازيلي ويلتون سواريز أول أهدافه مع الوصل، في المباراة التي خاضها «الإمبراطور» أمام ألانيا سبور التركي، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أول من أمس، خلال معسكر «الفهود» المقام حالياً في مدينة كابرون بالنمسا.

وتعد هذه المباراة الودية الثالثة التي يخوضها الوصل في معسكره بالنمسا، إذ كان قد خسر مباراته الأولى أمام قيصري سبور التركي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في المباراة الثانية على لاريسا أبولون اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباراة الوصل أمام ألانيا سبور، قيام المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الدفع بتشكيلة تعد الأقرب للعناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل، بمشاركة كل من محمد البيرق، حميد سالمين، عبدالرحمن علي، البرازيلي لوكاس غالفاو، عبدالرحمن صالح، خميس إسماعيل، حمد البلوشي، الإكوادوري فيرناندو غايبور، البرازيلي فابيو ليما، علي صالح، البرازيلي ويلتون سواريز.

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وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين من دون أهداف، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني، إذ تقدم ألانيا سبور بالهدف الأول، قبل أن يرد الوصل بإحراز هدفين، جاء الأول من تمريرة رائعة من فابيو ليما، وصلت إلى ويلتون سواريز الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى، وأضاف البديل، الأرجنتيني خواكين بيريز الهدف الثاني، قبل أن يحرز الفريق التركي الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وأجرى ريجيكامب تسعة تغييرات في الشوط الثاني بخروج، ويلتون سواريز، فيرناندو غايبور، حميد سالمين، وفابيو ليما، خميس إسماعيل، عبدالرحمن علي، عبدالرحمن صالح، علي صالح، ولوكاس غالفاو، ومشاركة كل من يوسف أحمد، عبدالله جاسم، خواكين بيريز، حبوش صالح، سالم العزيزي، فارس خليل، وليد درويش، عبدالله خميس.

• الوصل تعادل مع أناليا سبور التركي 2-2 ودياً.