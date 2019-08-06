الامارات | برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار قبل سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار قبل سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر أن التعاقد مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية ان تتغير الأمور قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة «تي في 3» الإسبانية بقوله: «اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار، والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيداً في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس».

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وتابع «لم نتحدث اليهم (مسؤولو باريس سان جرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذه اللحظة بالذات، فان الأمر مستبعد».

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 الى 2017 قبل الانتقال الى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في نادٍ يعاني الديون، لاسيما بعد ان أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديداً مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو.