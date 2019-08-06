الامارات | «فيكتوري 3» ثالثاً في البحيرات العظمى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» ثالثاً في البحيرات العظمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق زورق فيكتوري 3، بقيادة البطل العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، المركز الثالث في سباق الفئة الأولى ضمن فعاليات جائزة البحيرات العظمى الكبرى للزوارق السريعة - الجولة الخامسة وقبل الختامية 2019 - التي أسدل الستار على أحداثها أول من أمس في مدينة ميشيغان.

وأبقى نجوم الفيكتوري تيم آمالهم الكبيرة بالتتويج باللقب العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية وتحت مظلة الاتحادين الدولي «يو اي إم» والأميركية «إيه بي بي إيه»، بعدما أضافوا نقاطاً جديدة عززت من موقف الفريق في المقدمة، لتحال أوراق اللقب العالمي الكبير إلى الجولة السادسة والختامية التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل في سانت ماري بولاية فلوريدا.