الامارات | 10 صفقات تكشف الإنفاق التصاعدي على تعاقدات اللاعبين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت صحيفة «ماركا» الإسبانية 10 صفقات في تاريخ كرة القدم تكشف تطور الإنفاق التصاعدي على صفقات التعاقد مع اللاعبين النجوم في العالم، مشيرة إلى أن البداية كانت من الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد انتقاله من فريق بوكا جونيورز إلى برشلونة في عام 1982 بمقابل مالي وصل إلى ثمانية ملايين يورو، وأنه منذ ذلك الوقت شهد سوق الانتقالات إنفاقاً تصاعدياً بصورة سريعة، خصوصاً في السنوات الأخيرة.
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