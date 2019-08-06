الامارات | انطلاق برنامج محمد بن زايد الصيفي لتعليم الجوجيتسو في مخيم «مريجب الفهود»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج محمد بن زايد الصيفي لتعليم الجوجيتسو في مخيم «مريجب الفهود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في مؤتمر صحافي، أمس، بنادي المراسلين الأجانب في أبوظبي، عن إطلاق برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو في مخيم مريجب الفهود للاجئين بالأردن، لتعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة بالمز الرياضية.

ويقام المشروع بالتوازي مع معسكر محمد بن زايد الصيفي لتدريب البنين والبنات على فنون ومهارات رياضة الجوجيتسو في أكثر من 40 مدرسة بمختلف إمارات الدولة خلال المرحلة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس، من ضمنها أربعة أسابيع في مخيم مريجب بالأردن. من جهته، أكد نائب الأمين العام للهلال الأحمر، فهد عبدالرحمن بن سلطان، أن «رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الجوجيتسو في الدولة جعلت منها واحدة من أهم الرياضات في الإمارات، وتشهد شعبية متنامية عاماً بعد آخر، وذلك بفضل الدعم والمؤازرة التي تجدها من سموّه، والتشجيع الذي تحظى به من القيادة الرشيدة»، وقال: «إن انتقال هذه الرياضة إلى مخيمات اللاجئين في الخارج يمثل نقلة نوعية في تسخير الرياضة لخدمة القضايا الإنسانية، وخطوة متقدمة في سبيل توفير ظروف حياة أفضل للاجئين داخل مخيماتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في مستقبل حياتهم». بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، أن «برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو يخطو اليوم خطوة جديدة خارج حدود الوطن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مختلف إمارات الدولة خلال العامين الأخيرين، وأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسعده بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة القيّمة لتقديم خدمة رياضية راقية لأهلنا في مخيم مريجب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأن يسهم في رسم الابتسامة على وجوه الأبناء والبنات في المخيم».

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ويستهدف معسكر محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو توفير الدعم والتطوير البدني والسلوكي والاجتماعي للمتدربين، وإكسابهم المهارات الأساسية للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى نشر قيم ومبادئ رياضة الجوجيتسو التي تقوم على الانضباط والتركيز والقيادة والثقة بالنفس والصبر والتحمل والعمل في فريق، وهو الأمر الذي ينعكس على السلوك العام للأفراد بتحسين نمط الحياة الصحي والإيجابي. ويشرف على تنفيذ البرنامج بمخيم مريجب الفهود 25 مدرباً ومدربة من حاملي الحزام الأسود، وهم حاصلون على أعلى الشهادات الدولية في التدريب، وتم ترشيحهم من شركة بالمز الرياضية، الذراع الفنية للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، التي تكفلت بتوفير كل أدوات ووسائل الدعم اللوجستي لإتمام المشروع، ومنها الأبسطة والزي الرياضي والميداليات المقدمة للفائزين. ويتضمن البرنامج التدريبي 12 حصة مختلفة على مدار أربعة أسابيع، تحتوي كل واحدة منها على عدد من الفنون والمهارات.

«طيران الاتحاد» الناقل الرسمي

أكدت رئيس الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية لـ«طيران الاتحاد»، معزوز أبوالخير، أن الشركة تحرص دائماً على الحضور في كل المناسبات، وأن الدور المنوط بها في هذه المبادرة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو دور الناقل الرسمي لكل المشاركين في هذه المبادرة من وإلى أبوظبي.