شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: رفضت اللعب في برشلونة بسبب «التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسطورة كرة التنس الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثانى عالمياً، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول احترافه لعبة المضرب على حساب كرة القدم التى كان يعشقها منذ الصغر. وأكد رافائيل نادال أنه اختار طريق احتراف التنس بدلاً من كرة القدم، على الرغم من أن عمه ميجيل أنجل كان يلعب فى نادى برشلونة الإسبانى. وقال الإسبانى: «اخترت التنس بدلاً من كرة القدم فى بداية حياتى، حيث شجعنى عمى تونى على لعب كرة المضرب، رغم أن عمى ميجيل أنجل كان يلعب فى صفوف نادى برشلونة».

وأضاف: «فى ذلك التوقيت فضل أن أبقى فى المنزل وأتدرب مع عمى المخلص تونى على لعب التنس واحترافها». سُئل نادال عما إذا كان الحديث عن حياته الخاصة ساعده على تحقيق المزيد من النجاح فى التنس، أجاب: «بالتأكيد، وفى سعادتى أيضًا، لكنى لا أشعر بأى حاجة لعرض حياتى الخاصة». وتابع: «أفهم سبب اهتمام بعض الأشخاص بحياتى الخاصة، لكنى لدى اعتقاد راسخ بأننى بحاجة إلى الحفاظ على مستوى معين من السرية».

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وختم بطل رولان جاروس الأسطورى: «لم أكن يومًا ما مغرمًا بالانضمام إلى نادٍ كبير - ولكن مرة أخرى، لم يكن هناك شىء مثل أكاديمية رافائيل نادال فى أوروبا عندما بدأت».

كان نادال قد توج مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» ثانى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» للمرة الثانية عشرة فى مسيرته.

وعزز المصنف الثانى عالمياً رقمه القياسى فى عدد ألقاب بطولة رولان الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى فى كرة المضرب، بتتويجه للمرة الثانية عشرة والثالثة تواليا، بفوزه على وصيفه فى العام الماضى دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.

سيكون النجم الإسبانى أبرز الغائبين عن بطولة بكين المفتوحة للتنس، حيث سيواصل بطل رولان جاروس الأسطورى الغياب عن الظهور فى الصين.