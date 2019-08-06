شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يفتح النار على إدارة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الدولى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى، النار على إدارة العملاق البافارى، بسبب السياسة المتبعة فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية، عقب خسارة لقب السوبر الألمانى لحساب فريق بوروسيا دورتموند. وتلقى الفريق البافارى خسارة بهدفين نظيفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليمنح غريمه فرصة الاقتراب من رقمه القياسى، بعدما وصل دورتموند للقب السادس فى تاريخه، متأخرًا عن البايرن بفارق لقب وحيد. وقال ليفاندوفسكى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «اليوم كان وقتًا مثاليًا لرؤية ما يحدث عندما يكون لديك قائمة محدودة من اللاعبين المحترفين». واستطرد: «اللاعبون الشباب الذين جلسوا على مقاعد البدلاء لديهم المقومات، هذا صحيح، لكنك فى بعض الأحيان تكون بحاجة للاعب بديل بإمكانه المساعدة على الفور أو إعطاء زخم للفريق».

وكان الدولى البولندى قد انتقد سياسة ناديه فى الميركاتو قبل أسبوعين، بقوله: «إذا أردت استعادة نغمة الفوز بكافة الألقاب، فأنت بحاجة لتعزيزات». وفشل البايرن حتى الآن فى تعويض رحيل الثنائى فرانك ريبيرى وآريين روبن، ليكتفى بـ3 صفقات أبرمها قبل نهاية الموسم الماضى، وتعاقد مع ثنائى الدفاع لوكاس هيرنانديز، وبينجامين فارد، إلى جانب المهاجم الشاب يان فيات أرب.

من جهة أخرى، سلطت الصحف الألمانية الضوء على تتويج بوروسيا دورتموند بلقب السوبر الألمانى على حساب بايرن ميونخ، وجاءت صحيفة «بيلد» بعنوان «دورتموند يأخذ اللقب الأول»، فى إشارة لافتتاح أسود الفيستيفال موسمهم بالتتويج بلقب السوبر للمرة السادسة فى تاريخهم.

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وحمل غلاف صحيفة «واز» عنوان «دورتموند يفوز بكأس السوبر»، وذلك فى المباراة التى احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك، فيما قالت صحيفة «فرانكفورت الجمين»: «دورتموند يبدأ»، فى إشارة لعودة أسود الفيستيفال لطريق حصد الألقاب.

من جانبه، نفى جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند، شائعات رغبته الرحيل عن صفوف أسود الفيستيفال، مؤكدًا أنّ قائد الفريق، ماركو رويس، هو قدوته فى الملاعب ويسعى للسير على خُطى زميله.

وقال سانشو، فى تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «لا أعلم ما الذى يخبئه المستقبل ولكن لم يحدث أبدًا أننى عبرت عن عدم سعادتى فى دورتموند، بالعكس أعتقد كل شىء يسير على ما يرام».

وتابع: «حينما جئت إلى بروسيا شعرت بالرهبة من قوة الفريق، خاصة أننى كنت بعمر 17 عامًا فقط ولكنها كانت فرصة رائعة للاستمرار».