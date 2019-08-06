شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الكونفيدرالية تثير أزمة بين الزمالك و«الكاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على الدخول في معسكر مغلق بداية من، الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى، استعدادًا للمباراة التي ستجمعهما، الأحد، باستاد بتروسبورت، في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وفضّل «يحيى» الدخول في معسكر مبكر لمواجهة بطل الصومال لفرض مزيد من التركيز بين اللاعبين قبل المواجهة الإفريقية.

وكان المدير الفنى حرص، خلال الفترة الماضية، على رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية قبل بدء المعسكر، بجانب التعرف على إمكانيات لاعبيه من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسى للمباراة.

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كما عكف طارق يحيى، خلال الساعات القليلة الماضية، على دراسة بطل الصومال من خلال بعض المباريات المسجلة لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة لخوض اللقاء.

في سياق آخر، أتم مجلس إدارة النادى إجراءات ضم إمام عاشور، لاعب فريق غزل المحلة والمعار إلى حرس الحدود، لمدة 5 مواسم، بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الأيام الماضية، انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة البيضاء. وكانت صفقة إمام عاشور شهدت حالة من الشد والجذب بين إدارة نادى الزمالك وإدارة حرس الحدود، قبل أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائى.

كما جدد مجلس إدارة النادى طلبه لدى الاتحاد الإفريقى «كاف»، لاستعجال إرسال مكافأة الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي توج بها النادى عن النسخة الماضية.

ومن المنتظر حصول الزمالك على مكافأة مالية قدرها مليون و300 ألف دولار، مقابل الفوز بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربى في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر شهر مايو الماضى.