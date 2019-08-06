شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بـ«صلاح» رغم خسارة ليفربول أمام السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت وسائل الإعلام الإنجليزية بمستوى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول، وليفربول الإنجليزى، وذلك عقب مباراة الريدز أمام مانشستر سيتى في بطولة الدرع الخيرية، التي حسمها المان سيتي لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأول «الأحد» على ملعب ويمبلى، وبالرغم من خسارة ليفربول إلا أن الصحف الإنجليزية أشادت بمستوى محمد صلاح الذي ظهر به خلال المباراة، رغم عدم تسجيله لأهداف.

وقالت صحيفة «الديلى ميل» إن محمد صلاح ظهر بمستوى فنى وبدنى جيد ولاحت له العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن سوء التوفيق حرمه من أول أهدافه في الموسم الجديد، وأكدت أن اللاعب كاد أن يهدى فريقه الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة لولا تدخل كايل ووكر مدافع مانشستر سيتى في الوقت المناسب الذي أبعد كرة صلاح قبل دخولها الشباك.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن محمد صلاح ظهر عليه الرغبة في المنافسة على لقب هداف الدورى الإنجليزى بعدما حقق الجائزة في آخر موسمين مع ليفربول.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح يتطلع للمنافسة على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالى وهذا ما ظهر خلال المباراة، وقالت صحيفة «إكسبريس» إن صلاح المرشح للمنافسة على الكرة الذهبية في العام الجارى، أعطى جرس إنذار للجميع بأنه عقد العزم والنيه على المنافسة على لقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثالث على التوالى، بعدما قدم أداء رائعاً وحرمه سوء التوفيق وتألق مدافعى مانشستر سيتى أمام هجماته، أما صحيفة «تليجراف» البريطانية فأشارت إلى مستوى صلاح الرائع رغم خسارة فريقه الدرع الخيرية إلا أنه ظهر بالشكل المناسب أمام البطل مانشستر سيتى.

Advertisements

من جهة أخرى، أكد بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الزمن الأصلى بالتعادل 1-1 وقال جوارديولا: «كان نهائيًا مذهلًا من كلا الطرفين، لم يستطع أي منهما السيطرة لمدة 90 دقيقة، حظينا بلحظات جيدة حقا، وفى الدقائق الـ15 الأخيرة شعرنا بالإرهاق، وكان أمامهم الفرصة لحسم المباراة».

وأضاف: «كان اختبارًا جيدًا لكلا الفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيجابهونه هذا الموسم، في هذا المستوى فإنه لا توجد فروقات، ركلة ترجيح واحدة، ونقطة واحدة».

واعترف جوارديولا بأفضلية ليفربول في الشوط الثانى من اللقاء بقوله «إنه اللقب الأول الذي يمكننا الفوز به، في الشوط الثانى لعبوا الكثير من الكرات الطويلة، ولم نتمكن من استخلاص الكرة، لم نتحكم بزمام الأمور».

وألمح جوارديولا إلى أن المنافسة ستكون مفتوحة بين كبار الدورى الإنجليزى في الموسم الجديد بقوله: «يونايتد سيعود، أرسنال وتوتنهام وتشيلسى.. لا أعرف ماذا سيحدث».

وأوضح جوارديولا عقب الفوز بأول ألقاب الموسم الجديد: «الجميع ساهم في الفوز ولكن برافو فاز باللقاء»، وأضاف: «من الرائع وجوده في قائمة الفريق. فقد أنقذنا في العديد من المناسبات وفاز لنا بركلات الترجيح».

فيما أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتى 4-5، إثر انتهاء الزمن الأصلى بالتعادل 1-1 مساء الأحد، بمباراة الدرع الخيرية على ملعب «ويمبلي».