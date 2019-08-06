شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين حسام حسن وإفريقي لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بين حسام حسن، مهاجم سموحة، وأحد المهاجمين الأفارقة الذي تم عرضهم عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع الأفضل بينهم لتدعيم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تمسك مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، بالتعاقد مع مهاجم متميز، وعلمت «المصرى اليوم» أن حسام حسن رحب بارتداء الفانلة الحمراء ونقل رغبته للجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن، وفرج عامر، رئيس نادى سموحة، وطلب اللاعب من مسؤولى ناديه السماح له بالانتقال للأهلى، خاصة بعدما توترت العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى للفريق السكندرى، بعدما أجرى اللاعب مداخلة تليفونية في إحدى القنوات، وعلى إثرها تمت عقوبة اللاعب بخصم 50 ألف جنيه من مستحقاته المالية. كما يعكف الجهاز الفنى على مشاهدة العديد من الفيديوهات الخاصة بأحد اللاعبين الأفارقة للحكم على مستواه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

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من جهة أخرى، أكد الجهاز الفنى للفريق أن غياب ناصر ماهر عن المران الجماعى جاء بسبب الشكوى من إصابة بسيطة في الحوض، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته. وكان ناصر ماهر اشتكى من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية، للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبى أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجًا تأهيليًا مصغرًا. فيما جهّز أليخاندرو، مخطط الأحمال، برنامجًا بدنيًا خاصًا للثلاثى الدولى، محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف، المقرر انتظامهم في مران الفريق الذي يقام في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات للقاء «إطلع بره»، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا. وكان ثلاثى الأهلى حصلوا على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفنى، عقب نهاية بطولة الدورى العام، وذلك بسبب انشغالهم ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب، ثم مشاركتهم في معسكر إسبانيا ولقاءى الزمالك والمقاولون العرب في نهاية الدورى العام، ولم يحصلوا على الراحة الكافية أسوة بزملائهم في الفريق.

كما يواصل الفريق الكروى تدريباته اليومية على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «إطلع بره»، بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها، الأحد المقبل، على استاد برج العرب، في ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يعقد مارتن لاسارتى محاضرة نظرية اليوم قبل انطلاق المران لتجديد دوافع اللاعبين والتأكيد على أهمية المباراة.

وتشمل تدريبات اليوم الجوانب البدنية والخططية، بالإضافة إلى الجانب النظرى لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز بنتيجة طيبة في مباراة «إطلع بره»، بطل جنوب السودان، خاصة أنها ضربة البداية للفريق في بطولة دورى أبطال إفريقيا. وحرص مارتن لاسارتى والجهاز المعاون له على مشاهدة ملخص لمباريات فريق «إطلع بره»، قبل مواجهته، الأحد المقبل، وحصل الجهاز الفنى على عدد من مباريات الفريق المنافس، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لديه، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفنى في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين. ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز أمام «إطلع بره» في ضربة البداية بدورى أبطال إفريقيا، واهتم مارتن لاسارتى، المدير الفنى، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق والتركيز على الجانب الخططى، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد.