شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف «شهابي الجودو» 8 سنوات يثير رعب الرياضيين من خطر المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار قرار منظمة المنشطات الدولية «الودا» بإيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات، وتغريمه ماليا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات فى الجمهورية بداية العام الحالى، رعب الرياضيين من خطر المنشطات. «المصرى اليوم» تفتح ملف المنشطات مجددا، بعد انتشار المنشطات فى الأعمار الصغيرة والكبيرة على السواء، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى تبديد أحلام مصر فى حصد ميداليات أوليمبية، خاصة فى ظل جهل العديد من اللاعبين بخطورة تعاطى المكملات الغذائية، يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه وكالة المنشطات المصرية «النادو» الشباب والفتيات من المكملات الغذائية، خاصة أن الشركات المنتجة لها، حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية، تحقنها بمواد ملوثة وهرمونات منشطة لإقناع الشباب بقدرتها على زيادة التكوين العضلى وزيادة نسبة المبيعات دون النظر إلى الأضرار المترتبة على ذلك، وأكدت الوكالة على أنه فى مصر تم اكتشاف مصنع من مصانع «بير السلم» يقوم بتعبئة بودرة السيراميك وبيعها على أنها «كيراتين» ومكملات غذائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسلت فيه الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات خطابات إلى 75 هيئة رياضية لتحذير الرياضيين من تعاطى «الأستروكس والفودو والفلاكا»، وهى التى أدرجت كمواد مخدرة وتأثيرها على الصحة العامة، وطالبت بضرورة عمل توعية يقودها الرياضيون لتحذير الشباب من خطر المواد المخدرة، والتى انتشرت بشكل كبير بين الشباب المصرى. وأكدت الوكالة الدولية المصرية لمكافحة المنشطات أن غالبية حالة المنشطات ثبت تعاطيهم الهرمون الذكرى، وهو هرمون قاتل للرياضيين.