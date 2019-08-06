ريال مدريد يستعد لمواجهة سالزبورج

أجرى ريال مدريد مرانه مساء اليوم الإثنين، ضمن تحضيراته لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، الأربعاء المقبل، في إطار استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق عاد بعد يومين ونصف من الراحة عقب المشاركة في بطولة أودي الودية، التي حقق فيها الميرنجي المركز الثالث بانتصار وحيد على فنربخشة التركي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني أشرف بنفسه على المران، وركز على الاستحواذ على الكرة والضغط الجماعي، قبل خوض مباريات مُصغرة بين اللاعبين.
وكان كانترانو دي لا فوينتي هو اللاعب الوحيد من فريق الشباب المتواجد في المران، وفي سياق منفصل مارس إبراهيم دياز تدريبات منفردة على العشب، وواصل فيرلاند ميندي وأسينسيو تعافيهم من الإصابات.
ويسعى ريال مدريد للوصول لأفضل حالة لبدء الموسم، حيث سيخوض يوم 17 أغسطس الجاري، أولى مبارياته في الليجا بمواجهة سيلتا فيجو في معقل الأخير "بالايدوس".
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