اريكسن بديلا لبوجبا في ريال مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن اللاعب الدنماركي كريستيان اريكسين، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، قد يكون الصفقة المحتملة القادمة لريال مدريد في حال فشلت محاولات النادي الملكي في ضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ اتصالاته باللاعب الدنماركي منذ وقت طويل، كما أشارت إلى أن مسؤولي النادي الإسباني أكدوا لاريكسن أنه قد يكون أحد العناصر المنضمة لصفوف الفريق هذا الصيف في حال لم تتم صفقة ضم بوجبا/26 عاما/ بنجاح.

ويعتبر بوجبا هو أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة للمدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ولذلك لا تدخر إدارة النادي جهدا في الحصول على توقيع اللاعب خلال موسم الانتقالات الحالي.

وأوضحت "أ س" أيضا أن الساحة ليست خالية أمام ريال فيما يخص مفاوضاته لضم اريكسين، وذلك لوجود منافس أخر شرس يسعى بقوة لخطف اللاعب، وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ويسعى مانشستر يونايتد جاهدا للحصول على خدمات اريكسن منذ أن طرح المدير الفني للفريق، النرويجي أولي جونار سولسكاير، اسمه في أذار/مارس الماضي على إدارة ناديه خلال اجتماع تناولا فيه مناقشة خطط دعم الفريق في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولسكاير تجمعه علاقة طيبة للغاية بالمدير الفني لتوتنهام، مواطنه أجي هاردي، حيث كشفت "أ س" أن المدربين النرويجيين تحدثا في أكثر من مناسبة عن مستقبل اريكسن واحتمالية التحاقه بصفوف مانشستر يونايتد.

وأكدت "أ س" أن مانشستر يونايتد ضغط بقوة خلال الأيام الأخيرة لحسم صفقة ضم اريكسين لصالحه، حيث عرض على اللاعب عقد يمتد لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يقارب راتب نجم الفريق بول بوجبا.