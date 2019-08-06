النصر يغيب في الدرة

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) وفي الرياض، فرط النصر في تحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي، بعد أن خرج متعادلاً بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تقدم النصر أولاً عن طريق هدافه عبدالرزاق حمدالله (د:17)، وعادل للوحدة الإماراتي هدافه البرازيلي ليوناردو دي سوزا (د:53)، وسيلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب (الاثنين) القادم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي. ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1/1، ليتأهل لدور الـ8 من البطولة.

وفي الرياض، فرط النصر في تحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي، بعد أن خرج متعادلاً بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تقدم النصر أولاً عن طريق هدافه عبدالرزاق حمدالله (د:17)، وعادل للوحدة الإماراتي هدافه البرازيلي ليوناردو دي سوزا (د:53)، وسيلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب (الاثنين) القادم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي. ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1/1، ليتأهل لدور الـ8 من البطولة.

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