شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: مدرب المنتخب مش خناقة فى خمارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لنادى سموحة أن مسألة اختيار مدرب المنتخب الوطنى الأول مش خناقة فى خمارة.

وقال عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة تايم سبورت أن عملية اختيار مدرب المنتخب الوطني يجب أن تكون قائمة على الفكر واختيار أصحاب القدرات التى تستطيع منح الكرة المصرية الكثير خلال الفترة المقبلة.

وأكد عادل عبد الرحمن ان امكانات اللاعبين المصريين كبيرة لكن كانت هناك اختيارات خاطئة من قبل خافيير اجيرى المدير الفنى السابق والتى أدت الى الاقصاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

وقال ان عدد اللاعبين المميزين فى صفوف المنتخب الوطنى كانوا قليلون جدًا.

وودع المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 التى اختتمت 21 يونيو الماضى وخرج فيها الفراعنة أمام جنوب أفريقيا من دور الستة عشر.