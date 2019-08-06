شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: الزمالك خسر الدورى علشان الأهلى فاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لنادى سموحة أن نادى الزمالك خسر بطولة الدورى الممتاز لأن الأهلى فاز باللقب. وقال عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة تايم سبورت: طالما النادى الأهلى وجد فى المنافسة من الصعب أن يحصل أى منافس على لقب بطولة منه بسهولة وتلك هى عظمة النادى الأهلى. وتوج النادى الاهلى بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المراحل الحاسمة للقب المحلى الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء.

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