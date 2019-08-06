شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن ينصف نجم الزمالك: الأفضل فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنصف عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لنادى سموحة، التونسى فرجانى ساسى نجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى صراع الأفضل فى الموسم المنقضى بالدورى المصرى الممتاز.

وقال عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة تايم سبورت أن فرجانى ساسى لاعب الزمالك هو أفضل لاعب فى الدورى المصرى الممتاز متفوقاً على على معلول لاعب الأهلى مؤكدًا أن ما قدمه لاعب القلعة البيضاء طيلت الموسم وحتى الاصابة التى تعرض لها مع الفريق بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

Advertisements

وأوضح عادل عبد الرحمن أن فرجانى ساسى أمتع المصريين والعرب بمستواه الذى قدمه طيلت الموسم وبالتالى من حقه أن يكون اللاعب الأفضل فى الدورى المصرى الممتاز.

وتوج النادى الاهلى بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المراحل الحاسمة للقب المحلى الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء.