شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن ينصف نجم الزمالك: الأفضل فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنصف عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لنادى سموحة، التونسى فرجانى ساسى نجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى صراع الأفضل فى الموسم المنقضى بالدورى المصرى الممتاز.
وقال عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة تايم سبورت أن فرجانى ساسى لاعب الزمالك هو أفضل لاعب فى الدورى المصرى الممتاز متفوقاً على على معلول لاعب الأهلى مؤكدًا أن ما قدمه لاعب القلعة البيضاء طيلت الموسم وحتى الاصابة التى تعرض لها مع الفريق بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.
وأوضح عادل عبد الرحمن أن فرجانى ساسى أمتع المصريين والعرب بمستواه الذى قدمه طيلت الموسم وبالتالى من حقه أن يكون اللاعب الأفضل فى الدورى المصرى الممتاز.
وتوج النادى الاهلى بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المراحل الحاسمة للقب المحلى الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل عبد الرحمن ينصف نجم الزمالك: الأفضل فى الدورى المصرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.