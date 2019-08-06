عادل عبد الرحمن: عمار حمدى خليفة بركات...

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جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لنادى سموحة أن عمار حمدى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى سيكون خليفة محمد بركات فى الكرة المصرية. وقال عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة تايم سبورت ان عمار حمدى يمتلك من الموهبة والقدرات الفنية الفائقة التى تجعله مؤهلاً لأن يكون نجم فى الدورى المصرى. واستبعد عادل عبد الرحمن حاجة القلعة الحمراء لأى من صفقات الزمالك الإحدى عشر الذى تعاقد معهم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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