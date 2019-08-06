شكرا لقرائتكم فيفا يؤجل حسم مستقبل اتحاد الكرة 15 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجأ وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حسم ملف اللجنة الخماسية المقرر ترشيحها لادارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لزيارة جديدة خلال اسبوعين من الآن.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن الوفد اجتمع اليوم ثروت سويلم وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الافريقى، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى وحرصا خلال الزيارة على استطلاع الظروف التى يعمل من خلالها الجبلاية حالياً.

وقال المصدر أن اللجنة ستعود للقاهرة خلال اسبوعين من الآن على أن يتم حسم اللجنة الخماسية المشكلة خلال الفترة نفسها أو بحث انعقاد جمعية عمومية لاتحاد الكرة لإقامة انتخابات تكميلية.

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وأوضح المصدر أن وفد الفيفا سيسافر خلال الساعات القليلة المقبلة لسويسرا بعد انتهاء زيارته للقاهرة سريعاً.

وأقيل مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على خلفية الخروج المهين للمنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 من دور الستة عشر لحساب جنوب أفريقيا.