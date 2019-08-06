ليروي ساني يقترب من الأعلى سعرا في تاريخ الدوري الألماني...

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جدة - عمرو شويل اقترب النجم الألماني ليروي ساني، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في أن يكون اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، إذا انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ.
وذكرت لما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن بايرن ميونخ وافق على دفع 110 ملايين يورو وهو المبلغ الذى حدده مانشستر سيتي مقابل الاستغناء عن اللاعب الشاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أيضا سيتقاضى ساني أعلى راتب في ألمانيا، حيث يصل راتبه إلى 18 مليون يورو سنويا، حيث يتخطى روبرت ليفاندوفسكي الذي يحصل على 16 مليون يورو.
ويتصدر حاليا الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ألمانيا، بعدما تعاقد معه البافاري هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.
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