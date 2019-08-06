شكرا لقرائتكم ليروي ساني يقترب من الأعلى سعرا في تاريخ الدوري الألماني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب النجم الألماني ليروي ساني، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في أن يكون اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، إذا انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ.

وذكرت لما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن بايرن ميونخ وافق على دفع 110 ملايين يورو وهو المبلغ الذى حدده مانشستر سيتي مقابل الاستغناء عن اللاعب الشاب.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن أيضا سيتقاضى ساني أعلى راتب في ألمانيا، حيث يصل راتبه إلى 18 مليون يورو سنويا، حيث يتخطى روبرت ليفاندوفسكي الذي يحصل على 16 مليون يورو.

ويتصدر حاليا الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ألمانيا، بعدما تعاقد معه البافاري هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.