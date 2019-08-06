شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يلغي منصب المستشار القانوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغنت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الثلاثاء عن أحمد الأمير، المستشار القانوني، بعدما قرر المجلس إلغاء المنصب من النادي.

وأضاف النادي في بيان له: قرر مجلس إدارة النادي إلغاء منصب المستشار القانوني والاكتفاء بالإدارة القانونية للقيام بالمهام المتعلقة بهذا الجانب.

وكان أحمد الأمير قد أكد في حسابه على تويتر أهلية مشاركة هارون كمارا وجابر عيسى، من فئة المواليد، في بطولة دوري أبطال آسيا ليقوم النادي باستدعائهما ضمن القائمة قبل أن يبعدهما يوم الأحد للحفاظ على سلامة موقف الفريق.

ولعب الاتحاد يوم الأربعاء أولى مبارياته الرسمية للموسم الجديد أمام ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وفاز بهدفين لهدف.