قناة المحور تفسخ التعاقد مع برنامج "الزمالك اليوم" بسبب الخسائر"بيان رسمي"

الموجز

أعلنت إدارة قناة المحور إنهاء التعاقد مع نادي الزمالك بشأن بث برنامج"الزمالك اليوم" الذي يقدمه نجم الزمالك السابق خالد الغندور، والإعلامي أحمد جمال.

قال شاكر الكامل، المدير التنفيذي لقناة المحور، إن إدارة القناة أرسلت خطابًا إلى نادي الزمالك لإخطارهم بفسخ التعاقد أن هناك جلسة جمعت رئيس نادي الزمالك، وحسن راتب رئيس قناة المحور؛ للاتفاق على إجراءات فسخ التعاقد بين الطرفين.

نص الخطاب كالأتي:

القناة قررت إيماءً للعقد المبرم في 21 يناير من العام الجاري، إنهاء التعاقد في موعد غايته شهر من تاريخ الإخطار المؤرخ بتاريخ 2 أغسطس الجاري، نظرا للأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة هذا البرنامج، والذي أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعته مرتين وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي السابقة الأولى التي تتلقى فيها قناة المحور إنذار من هذا النوع.

كان المجلس الأعلى للإعلام قرر -أواخر مارس الماضي- منع بث برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لمدة شهر، مع إنذار القناة بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث.

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وتضمن القرار تغريم قناة المحور الفضائية 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، مع منح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة، التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت القناة، نادي الزمالك بإرسال مستحقات القناة المالية نظير بث البرنامج.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن إطلاق قناة الزمالك الجديد في شهر سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الجديد (2019-2020).

فى أول تعليق من الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على قرار قناة المحور فسخ التعاقد مع برنامج الزمالك.

أكد خالد الغندور أن القرار يشمل الفسخ بعد شهر من تاريخ الاخطار، وبالتالى البرنامج مستمر حتى نهاية الشهر.