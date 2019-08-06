ملخص نتيجة النصر والوحدة اليوم ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اسيا

نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، فرض نادي الوحدة الإماراتي نتيجة التعادل بهدف لمثله على مستضيفه النصر السعودي في المباراة لاتي اقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الاثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا.

مباراة النصر والوحدة هي قمة عربية خليجية خالصة في ثمن نهائي دوري أبطال اسيا، لا تقبل التوقعات بأي حال من الأحوال، وجاءت تشكيلة النصر الرسمية اليوم أمام الوحدة براد جونز، سلطان الغنام، عمر الهوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، مايكون بيريرا، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، جوليانو دي باولا، عبد الرازق حمدالله.