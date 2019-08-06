ملخص نتيجة النصر والوحدة اليوم ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اسيا

نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، فرض نادي الوحدة الإماراتي نتيجة التعادل بهدف لمثله على مستضيفه النصر السعودي في المباراة لاتي اقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الاثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا.
مباراة النصر والوحدة هي قمة عربية خليجية خالصة في ثمن نهائي دوري أبطال اسيا، لا تقبل التوقعات بأي حال من الأحوال، وجاءت تشكيلة النصر الرسمية اليوم أمام الوحدة براد جونز، سلطان الغنام، عمر الهوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، مايكون بيريرا، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، جوليانو دي باولا، عبد الرازق حمدالله.
- هجوم سريع من نادي النصر في الدقائق الأولى على مرمى الوخدة الآن، ولا تزال نتيجة المباراة تعادل سلبي مسيطر على النتيجة.
- مرت 15 دقيقة على الشوط الأول، وتعادل سلبي بدون أهداف في مباراة هادئة خلال دقائقها الأولى من جانب الفريقين رغم أفضلية النصر على مستوى الاستحواذ.
- الدقيقة 17 نجح نادي النصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه المتألق الدولي المغربي عبد الرزاق حمدلله .
- نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف مقابل لا شئ، وكان النصر الأفضل في الشوط الأول، وصنع لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف، لكن لم يستغلها لاعبوه,.
- الدقيقة 53 يتعادل الوحدة بهدف المحترف ليوناردو دي سوزا بعد أن أنفرد بالممرمى وراوغ حارس النصر ووضع الكرة في الشباك مسجلاً هدف التعادل.
- الدقيقة 65 تطالب جماهير النصر بركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد مدافع الوحدة، لكن الحكم يرى أن اللمس عادي وغير متعمد
- الدقيقة 82، يضيع فرج الغشيان هدف مؤكد بعد أن وضع الكرة بشكل غريب عقب انفراده بمرمى الوحدة، لتظل النتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.