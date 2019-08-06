بهدف سووزا .. الوحدة يقتنص تعادل ثمين من النصر في موقعة الذهاب

نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، أنقذ دي سوزا فريقه نادي الوحدة من الهزيمة بعد أن سجل التعادل في مرمى النصر في الدقيقة 53، وكان عبد الرزاق حمدلله قد تقدم لأصحاب الأرض في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 17، ليخرج الوحدة بتعادل إيجابي ثمين قبل أسبوع على موقعة العودة على ملعبه بالإمارات.

ملخص مباراة النصر والوحدة اليوم