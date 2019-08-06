بهدف سووزا .. الوحدة يقتنص تعادل ثمين من النصر في موقعة الذهاب

نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، أنقذ دي سوزا فريقه نادي الوحدة من الهزيمة بعد أن سجل التعادل في مرمى النصر في الدقيقة 53، وكان عبد الرزاق حمدلله قد تقدم لأصحاب الأرض في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 17، ليخرج الوحدة بتعادل إيجابي ثمين قبل أسبوع على موقعة العودة على ملعبه بالإمارات.
ملخص مباراة النصر والوحدة اليوم
- تشكيلة العالمي الرسمية أمام الوحدة الإماراتي اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أسيا، جونز، سلطان الغنام، عمر الهوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، مايكون بيريرا، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، جوليانو دي باولا، عبد الرازق حمدالله..
- يحلم النصر السعودي أن حقق الفوز على ملعبه اليوم أمام الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب، لتفيده عندما يرحل للإمارات الأسبوع القادم لملاقاة نفس الفريق في مرحلة العودة.
- بدأت مباراة النصر والوحدة منذ دقائق، ويهاجم النصر وسط جمهوره بكل ضراوة لتسجيل أولى الأهداف.
- الدقيقة 15 مباراة هادئة بين الفريقين، رغم أفضلية النصر على مستوى الأستحواذ، ولكن لا خطورة على المرمى.
- الدقيقة 17 يسجل عبد الرازق حمدله هدف أول لنادي النصر لتصبح النتيجة تقدم العالمي بهدف دون رد.
- احتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع قبل نهاية الشوط الأول.
- نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف مقابل لا شئ.
- مع بداية الشوط الثاني ينجح ليوناردو دي سوزا تسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 53 بعد أن أنفرد بالمرمى وراوغ حارس النصر وسجل هدف رائع.
- وبعد هدف التعادل لصالح الوحدة هدأ نسق المباراة كثيراً، حيث دافع لاعبو الوحدة بعد تسجيل الهدف، وضيقوا الخناق على لاعبي النصر لحرمانهم من تسجيل هدف الفوز.
- الدقيقة 75ـ تطالب جماهير النصر بركلة جزاء لأصطدام الكرة بيد مدافع الوحدة، لكن الأعادة أظهرت أن الحكم كان محقاً في قراره.
- الدقيقة 82 يضيع فرج الغشيان لاعب النصر فرصة مؤكدة لتسجيل هدف، بعد تمريرات رائعة أنفرد على أثرها للمرمى ولكنها وضعها بطريقة غريبة، ليضيع على فريقه هدف الفوز.