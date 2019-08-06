الآن: نتيجة مباراة الوحدة والنصر 5-8-2019 دوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الوحدة والنصر، يستقبل ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض منافسة الذهاب للدور السادس عشر والتي يسعى فيها كل فريق إلى التأهل للدور المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، تبدأ المباراة في تمام السادسة بتوقيت جرينتش، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بتعليق حسن العيدروس، ومن المقرر أن تشهد المباراة أحداثًا مشوقة للغاية.

نتيجة مباراة الوحدة والنصر

ويراهن نادي الوحدة الإماراتي على الوصول للدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب، هذا ويتغب عن الفريق العديد من النجوم في مباراة اليوم، إلا أن هداف الموسم الحالي اللاعب البرازيلي ليوناردو يسعى لأن يكون له رأي آخر وعكس الآية لصالح فريقه، ملخص مباراة الوحدة والنصر حيث انتهت المباراة بتعادل إيجابي.

ونقدم لكم نتيجة مباراة الوحدة والنصر، وتصدر الوحدة الإماراتي قائمة الدوري بعد أن حصد رصيد 13 نقطة، بينما تأهل النصر إلى الدور ثمن النهائي حاصلاً على المركز الثاني بالمجموعة الأولى من المسابقة الآسيوية برصيد 10 نقاط.