الآن: نتيجة مباراة النصر والوحدة الاماراتي في البطولة الأسيوية وأداء رائع للضيوف

تعرف على نتيجة مباراة النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا، تنطلق مباريات ذهاب دور الستة عشر من البطولة القارية بمواجهة نارية تجمع بين النصر السعودي والوحدة الاماراتي على ملعب الملك فهد الدولي في حضور جماهيري كبير لمساندة العالمي أمام المنافس العنيد، وأكد المدير الفني روي فيتوريا على صعوبة اللقاء نظراً لجودة اللاعبين المتوفرة مع الخصم.

ملخص ماتش النصر والوحدة

وسبق للأندية السعودية ملاقاة نظيرتها الإماراتية في 101 مباراة على مدار التاريخ بمختلف البطولات الأسيوية، حيث تفوقت فرق المملكة 44 مرة مقابل 26 هزيمة، بينما حضر التعادل في 31 لقاء، وسيحاول المهاجم عبد الرزاق حمدالله قيادة فريقه نحو تحقيق الفوز في ظل الآمال الكبيرة العريضو من جانب العشاق، كذلك الحال للنجم الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة المتألق بشدة في الآونة الأخيرة.

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نتيجة النصر والوحدة الاماراتي

كشف موريس شتاين مدرب الوحدة عن جاهزية فريقه التامة لخوض اللقاء الهام بعد الانتهاء من فترة الإعداد الجيدة التي قام بها اللاعبون استعداداً للموسم الكروي الجديد.

تشكيلة النصر الرسمية: حراسة المرمى: براد جونز، خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، عمر هوساوي، مايكون، سلطان الغنام، الوسط: عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري، حمد آل منصور، جوليانو، الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، فهد الجميعة.

تعادل مخيب للآمال بالنسبة لعشاق النصر السعودي بنتيجة 1-1 وسط اداء باهت من اللاعبين، فيما نجح الوحدي الاماراتي في خطف تعادل قد يساعده كثيراً قبل لقاء الإياب.